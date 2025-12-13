Traghetti per l' Istria e Lussino | si riparte a giugno tutto quello che c' è da sapere

I traghetti da Trieste verso l'Istria e Lussinpiccolo riprenderanno le operazioni a giugno 2026, confermando la continuità dei collegamenti estivi. La compagnia Liberty Lines ha annunciato ufficialmente questa notizia, garantendo così il servizio di trasporto marittimo per la prossima stagione. Ecco tutto quello che bisogna sapere per pianificare i viaggi.

I traghetti da Trieste verso l'Istria e Lussinpiccolo sono stati confermati anche per l'estate 2026. A darne notizia è la compagnia di navigazione trapanese, Liberty Lines, attraverso una nota diffusa agli organi di informazione. Il servizio sarà disponibile dal 25 giugno al 31 agosto, ma i. Triesteprima.it Traghetti per l'Istria e Lussino: si riparte a giugno, tutto quello che c'è da sapere - La partenza del servizio è fissata il 25 giugno del 2026. udinetoday.it

