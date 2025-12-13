Tragedia spaventosa in Italia morto un altro bimbo | corsa disperata per salvarlo Famiglia distrutta

Una tragedia sconvolge Roma: un neonato di due mesi è morto improvvisamente nella sua abitazione a Cinecittà, nel quadrante sud-est della città. La famiglia e il quartiere sono rimasti sotto shock per la perdita improvvisa di un piccolo così giovane, in una notte di angoscia e disperazione.

Una notte di angoscia e disperazione ha sconvolto una famiglia nel quadrante sud-est di Roma. A Cinecittà, nelle prime ore di oggi 13 dicembre, un neonato di appena due mesi è morto improvvisamente nella propria abitazione, lasciando i genitori e l’intero quartiere sotto choc. Il dramma si è consumato intorno all’1.45, quando mamma e papà, accortisi che il piccolo non respirava più e appariva cianotico, hanno immediatamente chiesto aiuto contattando il 118. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti in viale Antonio Ciamarra, ma la situazione è apparsa subito gravissima. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, mettendo in atto tutte le manovre previste dai protocolli di emergenza pediatrica. Thesocialpost.it

