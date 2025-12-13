Tragedia spaventosa in Italia morto un altro bimbo | corsa disperata per salvarlo Famiglia distrutta
Una tragedia sconvolge Roma: un neonato di due mesi è morto improvvisamente nella sua abitazione a Cinecittà, nel quadrante sud-est della città. La famiglia e il quartiere sono rimasti sotto shock per la perdita improvvisa di un piccolo così giovane, in una notte di angoscia e disperazione.
Una notte di angoscia e disperazione ha sconvolto una famiglia nel quadrante sud-est di Roma. A Cinecittà, nelle prime ore di oggi 13 dicembre, un neonato di appena due mesi è morto improvvisamente nella propria abitazione, lasciando i genitori e l’intero quartiere sotto choc. Il dramma si è consumato intorno all’1.45, quando mamma e papà, accortisi che il piccolo non respirava più e appariva cianotico, hanno immediatamente chiesto aiuto contattando il 118. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti in viale Antonio Ciamarra, ma la situazione è apparsa subito gravissima. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, mettendo in atto tutte le manovre previste dai protocolli di emergenza pediatrica. Thesocialpost.it
“Non ce l’ha fatta”. Tragedia spaventosa in Italia: Giovanni morto così, a soli 20 anni - È morto all’ospedale San Gerardo di Monza il giovane Giovanni D’Angelo, 20 anni, rimasto vittima del drammatico incidente stradale avvenuto domenica 23 ... thesocialpost.it
“Non ce l’ha fatta”. Incidente spaventoso in Italia, auto completamente distrutta: è tragedia - Tragedia questa mattina ad Anagni, dove un uomo di settantasei anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. thesocialpost.it
Tragedia spaventosa ???? - facebook.com facebook
L'Incidente Più Terribile Ripreso In TV