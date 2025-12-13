Tragedia in Italia Diana trovata morta nel cortile I pm | non è caduta è stata uccisa

Una tragedia scuote l’Italia: Diana Canevarolo è stata trovata morta nel cortile di casa. La Procura di Vicenza ha escluso che si sia trattato di un incidente, aprendo un’indagine per omicidio volontario. La comunità è sconvolta mentre si attendono sviluppi sulle cause di questa drammatica perdita.

La morte di Diana Canevarolo non sarebbe stata il risultato di una caduta accidentale. La Procura di Vicenza ha infatti escluso questa ipotesi e ora il caso viene formalmente trattato come omicidio volontario. La svolta imprime un cambio radicale all’indagine sulla scomparsa della 49enne di Torri di Quartesolo, dipendente di una ditta di pulizie della zona, trovata agonizzante nel cortile del suo condominio all’alba del 4 dicembre e deceduta due giorni dopo in ospedale. Al momento, tuttavia, nel fascicolo non risultano nomi iscritti nel registro degli indagati. Gli inquirenti sono impegnati a individuare chi possa averle tolto la vita e a chiarire il «movente» e l’eventuale «arma» utilizzata. Thesocialpost.it Tragedia in Italia, morta Diana Canevarolo, la scoperta shock dopo l’autopsia - A Torri di Quartesolo, il silenzio che avvolge la comunità è ancora più pesante del freddo pungente di questi giorni. thesocialpost.it

Trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: morta Diana Canevarolo dopo giorni di agonia - È Morta Diana Canevarolo: indagini a tutto campo tra telecamere, dispositivi digitali e appartamento sequestrato. notizie.it

