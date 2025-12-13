Tragedia in casa bimbo di 2 mesi muore all’improvviso Genitori sconvolti 118 e carabinieri sul posto

Una tragica perdita ha sconvolto un quartiere di Roma, quando un bambino di soli 2 mesi è deceduto improvvisamente nella propria casa. I genitori, sotto shock, hanno chiamato immediatamente i soccorsi, intervenuti sul luogo insieme ai carabinieri. La comunità si stringe nel dolore per questa drammatica perdita.

Una tragedia silenziosa ha spezzato una notte qualunque nel quartiere Cinecittà, a Roma, lasciando una famiglia nel dolore più profondo. Nelle prime ore del mattino, un bimbo di appena due mesi è morto improvvisamente all’interno della propria abitazione, trasformando un risveglio notturno in un dramma senza ritorno. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti della zona, ancora scossi per quanto accaduto. Erano circa le 1.45 di oggi, 13 dicembre, quando i genitori del piccolo hanno lanciato l’allarme, contattando i sanitari del 118. Al telefono hanno spiegato che il loro figlio non respirava e presentava una evidente colorazione cianotica. Caffeinamagazine.it

Tragedia in casa a Cinecittà, bimbo di due mesi morto nella notte. L'allarme dato dai genitori, ipotesi rigurgito - Sul caso indagano i carabinieri intervenuti alle 4 in viale Antonio Ciamarra insieme con il 118. roma.corriere.it