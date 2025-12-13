Tragedia a Sant’Andrea di Forlimpopoli | travolto da un’auto appena sceso dal trattore morto 56enne

Una tragedia si è verificata all’alba a Sant’Andrea di Forlimpopoli, nel Forlivese, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino del 13 dicembre, ha coinvolto un’auto e un trattore, portando a conseguenze tragiche.

Incidente fatale all'alba a Sant'Andrea di Forlimpopoli. Un drammatico incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, 13 dicembre, a Sant'Andrea di Forlimpopoli, nel Forlivese. Un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto subito dopo essere sceso dal trattore che stava guidando. Ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile. La dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si è consumata intorno alle 8 del mattino in via San Paolo. L'uomo stava procedendo in direzione Cesena quando ha accostato il trattore sul lato destro della carreggiata.

