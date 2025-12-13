Traffico Roma del 13-12-2025 ore 20 | 30

Ecco le informazioni sul traffico a Roma il 13 dicembre 2025 alle 20:30, secondo Luceverde Roma. La zona del PalaEur è interessata da un concerto di Marracash e può essere raggiunta facilmente con la linea B della metropolitana, fermata EUR Palasport, o con alcune linee bus come 671, 714 e 787.

Luceverde Roma ben Trovati al palaeur questa sera concerto di Marracash Il palazzo dello sport è raggiungibile anche con le linee del trasporto pubblico in particolare linea B della metropolitana direzione Laurentina e fermata EUR palasport disponibili anche le linee bus 671 714 787.91 polveri sottili oltre i limiti consentiti previsto per tanto per domani domenica 14 dicembre il blocco del traffico nella cosiddetta fascia verde per le auto e veicoli inquinanti tra le diverse categorie interessate le autovetture a benzina fino a Euro 3 diesel fino a Euro 4 lo stop sarà in vigore Dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 17 alle 20 sempre domani alle 1 alle 8:30 si correrà la ventiquattresima edizione della gara podistica Roma urbs Mundi corsa competitiva di 10 ohmetri con partenza e arrivo in piazzale dell'Industria tra le diverse strade itinerario della gara segnaliamo Piazza Kennedy viale della Tecnica viale dell'Umanesimo Viale America viale Europa un tratto della Cristoforo Colombo chiusure al passaggio dei partecipanti e deviazioni per oltre 20 linee del trasporto pubblico dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. Romadailynews.it

