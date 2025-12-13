Traffico Roma del 13-12-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 13 dicembre 2025 presenta chiusure e deviazioni a causa di un corteo che coinvolge diverse strade nel centro storico. La manifestazione, partita da Piazza Vittorio Emanuele II, si concluderà al Pala Euro con un concerto di Marracash. Contestualmente, è previsto il blocco del traffico nella fascia verde per limitare l'inquinamento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in pieno svolgimento una manifestazione con corteo i partecipanti sono partiti intorno alle 14:30 da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere piazzale Aldo Moro Tra le strade interessate dal corteo via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti via di Santa Bibiana via Tiburtina via dei Marrucini possibili chiusure e deviazioni al passaggio del corteo termine previsto per le 19 al Pala euro questa sera concerto di Marracash Il palazzo dello sport è raggiungibile anche con le linee del trasporto pubblico in particolare con la linea B della metropolitana direzione Laurentina e fermata EUR palasport disponibili anche le linee bus 671 714 780 e 791 polveri sottili oltre i limiti consentiti previsto pertanto per domani domenica 14 dicembre il blocco del traffico nella cosiddetta fascia verde per le auto e veicoli più inquinanti tra le diverse categorie interessate ci sono le autovetture a benzina fino a Euro 3 e diesel fino a Euro 4 lo stop sarà in vigore Dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 17 alle 20 dagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. Romadailynews.it

