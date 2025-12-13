Traffico Roma del 13-12-2025 ore 14 | 30

Il 13 dicembre 2025, a Roma, scattano restrizioni alla circolazione per ridurre lo smog e le polveri sottili oltre i limiti di legge. La misura interessa autovetture più inquinanti, con blocchi previsti dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 17 alle 20. La comunicazione è a cura di Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità smog polveri sottili oltre i limiti di legge per questa ragione il Campidoglio ha stabilito per la giornata di domani il blocco della circolazione nella fascia verde per Alcune categorie di veicoli considerate più inquinanti in particolare lo stop di domani riguarderà le autovetture benzina fino Euro 3 e quelle diesel fino a Euro 4 il blocco sarà in vigore tra le 7:30 e le 10:30 e poi dalle 17 alle 20 ulteriori dettagli sono su romamobilita.it le altre notizie conclusa la fase di prova da lunedì prossimo 15 dicembre saranno attivati qua nuovi velox fissi 2 sulla tangenziale est nel tratto di via del Foro Italico e due su Viale Isacco Newton obiettivo più sicurezza stradale E considerando che la velocità tra le principali cause di incidenti gravi nel periodo di prova i quattro velox hanno fotografato una media di 6500 potenziali in azioni al giorno anche in questo caso ulteriori dettagli sono su romamobilita. Romadailynews.it

