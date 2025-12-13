Traffico Roma del 13-12-2025 ore 07 | 30

Il 13 dicembre 2025 a Roma sono previste limitazioni al traffico nella fascia verde, con blocchi per veicoli più inquinanti, e una gara podistica di 10 km che coinvolgerà diverse strade cittadine, causando deviazioni nel trasporto pubblico. Ecco tutte le informazioni per muoversi in città in sicurezza.

Luceverde Roma domenica blocco del traffico all'interno della fascia verde per i veicoli più inquinanti in particolare per le autovetture Euro 3 benzina ed Euro 4 diesel per ciclomotori autoveicoli A3 Quattroruote alimentati a gasolio Euro 2 e per gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci il blocco è previsto della oraria tra le 7:30 le 10:30 e poi il pomeriggio dalle 17 alle 20 sempre domenica all'Euro al raduno alle 7:30 per la 24a edizione della gara podistica di corsa competitiva di 10 km con partenza e arrivo in piazzale dell'Industria alle 8:30 per le diverse strade itinerario della corsa segnaliamo Piazza Kennedy viale del Viale dell'Artigianato via delle Tre Fontane viale Egeo viale della Tecnica viale dell'Umanesimo Viale America un tratto della Cristoforo Colombo viale Europa viale della Civiltà del Lavoro Giulia il passaggio dei partecipanti e deviazioni per oltre 20 linee del trasporto pubblico per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. Romadailynews.it

