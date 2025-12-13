Traffico paralizzato cantieri aperti e caos | Lecco paga l' assenza di metodo e programmazione

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco si trova in difficoltà a causa di una gestione della mobilità poco efficace, che provoca traffico paralizzato, cantieri aperti senza coordinamento e disagi quotidiani. Le segnalazioni dei cittadini evidenziano un quadro di caos e inefficienza, con code diffuse e tempi di percorrenza sproporzionati rispetto alle distanze. La mancanza di metodo e programmazione accentua i problemi di circolazione urbana.

“Le segnalazioni che arrivano dai cittadini e le difficoltà concrete che si registrano quotidianamente nella circolazione urbana delineano un quadro ormai strutturale: code diffuse, tempi di attraversamento della città del tutto sproporzionati rispetto alle distanze percorse, una mobilità sempre. Leccotoday.it

traffico paralizzato cantieri aperti"Traffico paralizzato, cantieri aperti e caos: Lecco paga l'assenza di metodo e programmazione" - Inizia così la presa di posizione di Fratelli d’Italia Lecco che con Filippo Boscagli (candidato Sindaco), Emilio Minuzzo, Simone Brigatti, Alessandra Rota, Marco Caterisano (gruppo consiliare) ... leccotoday.it

Colle: traffico bloccato per ore. Una mattinata da dimenticare causa lavori e cantieri aperti - Caos traffico a Colle tra lavori alla rotatoria e cantieri sulla strada di San Lazzaro, una mattinata da dimenticare. lanazione.it

traffico paralizzato cantieri aperti e caos lecco paga l assenza di metodo e programmazione

© Leccotoday.it - "Traffico paralizzato, cantieri aperti e caos: Lecco paga l'assenza di metodo e programmazione"

Traffico infernale a Napoli, cantieri aperti e galleria chiusa

Video Traffico infernale a Napoli, cantieri aperti e galleria chiusa