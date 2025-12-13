Traffico paralizzato cantieri aperti e caos | Lecco paga l' assenza di metodo e programmazione

Lecco si trova in difficoltà a causa di una gestione della mobilità poco efficace, che provoca traffico paralizzato, cantieri aperti senza coordinamento e disagi quotidiani. Le segnalazioni dei cittadini evidenziano un quadro di caos e inefficienza, con code diffuse e tempi di percorrenza sproporzionati rispetto alle distanze. La mancanza di metodo e programmazione accentua i problemi di circolazione urbana.

“Le segnalazioni che arrivano dai cittadini e le difficoltà concrete che si registrano quotidianamente nella circolazione urbana delineano un quadro ormai strutturale: code diffuse, tempi di attraversamento della città del tutto sproporzionati rispetto alle distanze percorse, una mobilità sempre. Leccotoday.it "Traffico paralizzato, cantieri aperti e caos: Lecco paga l'assenza di metodo e programmazione" - Inizia così la presa di posizione di Fratelli d’Italia Lecco che con Filippo Boscagli (candidato Sindaco), Emilio Minuzzo, Simone Brigatti, Alessandra Rota, Marco Caterisano (gruppo consiliare) ... leccotoday.it

Colle: traffico bloccato per ore. Una mattinata da dimenticare causa lavori e cantieri aperti - Caos traffico a Colle tra lavori alla rotatoria e cantieri sulla strada di San Lazzaro, una mattinata da dimenticare. lanazione.it

Traffico paralizzato per oltre un'ora dopo l'impatto avvenuto non lontano dal casello. Rilievi della polizia municipale. Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Bologna, corteo contro Virtus-Hapoel blocca le strade: traffico paralizzato x.com

© Leccotoday.it - "Traffico paralizzato, cantieri aperti e caos: Lecco paga l'assenza di metodo e programmazione"

Traffico infernale a Napoli, cantieri aperti e galleria chiusa

Video Traffico infernale a Napoli, cantieri aperti e galleria chiusa Video Traffico infernale a Napoli, cantieri aperti e galleria chiusa