Ecco l'introduzione richiesta: Il traffico nel Lazio al 13 dicembre 2025 alle ore 17:30 si presenta generalmente scorrevole, con alcune criticità sulla Cristoforo Colombo e sulla Roma-L'Aquila, dove si registrano rallentamenti e code. Chiusi alcuni tratti sulla provinciale tra Atina e Belmonte Castello, con deviazioni in atto. Restano in vigore lavori e limitazioni temporanee lungo diverse arterie della regione.

luce verde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio intenso invece il traffico sulla Cristoforo Colombo con rallentamenti tra via Di Fede via di Acilia in direzione Ostia code per traffico sulla carreggiata esterna del raccordo tra il bivio per la Roma Fiumicino è la via Pontina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con tre code tra Viale Palmiro Togliatti è l'uscita per la tangenziale est in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della via capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni deviazioni possibili sulla provinciale 259 termine lavori previsto per il prossimo 12 gennaio è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it Traffico Lazio del 13-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio intenso invece il traffico sulla Cristoforo Colombo ... romadailynews.it

