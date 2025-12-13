Traffico Lazio del 13-12-2025 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio il 13 dicembre 2025 presenta diverse criticità, tra lavori in corso sulla A1 e chiusure sulla superstrada Sora-Cassino. A Roma, è in vigore il blocco del traffico nelle fasce orarie mattutina e serale, con limitazioni per veicoli più inquinanti. Sono previste deviazioni e attenzione alla viabilità nelle zone interessate.

Luceverde Lazio hai trovati segnalata nei banchi sulla A1 firenze-roma tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone la superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomando le dovute attenzioni nella guida a Roma domenica blocco del traffico all'interno della fascia verde per i veicoli più inquinanti in particolare per le autovetture Euro 3 benzina Euro 4 diesel per ciclomotori e motoveicoli A3 Quattroruote alimentati a gasolio Euro 2 per gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 limiti al trasporto merci blocco è previsto della fascia oraria 730 10:30 e poi il pomeriggio dalle 17 alle 20 da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it Traffico Lazio del 13-12-2025 ore 09:30 - roma tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord prorogati al 12 gennaio i lavori in ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 09:40 - Astral infomobilità e Ben ritrovati dalle relazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio soltanto ballo della 24 Roma Teramo per un incidente è ... romadailynews.it

Domenica ecologica oggi a Roma: tutte le info sul blocco del traffico . Chi può circolare? #roma #domenicaecologica #ComunediRoma #LazionewsEu #LazioNews - facebook.com facebook

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-12-2025 ore 09:30

TG3 LAZIO - Rai Tre 12 novembre 2015

Video TG3 LAZIO - Rai Tre 12 novembre 2015 Video TG3 LAZIO - Rai Tre 12 novembre 2015