Traffico di oro verso la Svizzera L’inchiesta approda in tribunale

Si apre il procedimento giudiziario sul presunto traffico illecito di oro da Ferrara alla Svizzera, con l'udienza preliminare che ha visto sollevare un'eccezione di incompetenza territoriale. L'inchiesta, ancora in corso, mette in luce un traffico illecito di metallo prezioso tra Italia e Svizzera, coinvolgendo diverse parti e aprendo nuovi scenari giudiziari.

Si è aperta con un’eccezione di incompetenza territoriale l’udienza preliminare sul presunto traffico di oro da Ferrara alla Svizzera. La difesa del principale imputato, Andrea Zironi, imprenditore ferrarese con alle spalle una lunga carriera nel settore dei metalli preziosi, ha ribadito la propria istanza riguardante l’incardinamento del caso al tribunale estense, ritenendo invece competenti i giudici di Varese, dove si sarebbe svolta parte delle condotte contestate. Una richiesta sulla quale il gup Andrea Migliorelli si è riservato. Tutto rinviato al 6 marzo quindi, data in cui il giudice scioglierà la riserva. Ilrestodelcarlino.it Traffico di oro Ferrara-Svizzera: «Il processo si faccia a Varese» - Ferrara Scioglierà la riserva a marzo, il giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli, in merito alla competenza territoriale del tribunale di Ferrara a decidere sul procedimento per una presu ... msn.com

Traffico di preziosi verso la Svizzera scoperto da Gdf Ferrara - Un imprenditore ferrarese, con l'aiuto di altri soggetti, avrebbe creato un consistente traffico di preziosi - ansa.it

