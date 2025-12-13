Traffici di droga a Mestre la polizia arresta tre narcotrafficanti tra Veneto e Francia

La polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita al narcotraffico tra Veneto e Francia, arrestando tre persone e cercandone una quarta. Le indagini, coordinate dalla Procura di Venezia, hanno portato a questo importante risultato nel contrasto al traffico di droga nella regione.

Mestre, centro di smistamento della droga

