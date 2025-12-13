Tra sport e solidarietà ‘Caschi per il cuore’ Premiata l’ideatrice

Durante la cerimonia della ‘Moto d’oro 2025’ al teatro Galli di Rimini, Alessandra Ardelean, imprenditrice imolese di E20 Motors, è stata premiata con il riconoscimento Fair Play per il progetto solidale ‘Caschi per il cuore’. Un evento che unisce sport, creatività e solidarietà, celebrando l’impegno di chi promuove iniziative a favore della comunità.

Un riconoscimento che unisce sport, creatività e solidarietà: durante la cerimonia della ‘Moto d’oro 2025’, qualche sera fa al teatro Galli di Rimini, Alessandra Ardelean, imolese e titolare della società E20 Motors, ha ricevuto il premio Fair Play per il progetto solidale ‘Caschi per il cuore’. A consegnare il riconoscimento è stato il pilota Marco Bezzecchi, portavoce dell’iniziativa, alla presenza del presidente della Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli. L’iniziativa, nata dall’idea di trasformare i disegni dei bambini in caschi unici indossati dai piloti in pista, si distingue per trasparenza, impegno e profondo spirito di solidarietà. Ilrestodelcarlino.it

