Tra presunte irregolarità e un futuro sospeso anche a Terni le polemiche sul semestre filtro di medicina

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, il “semestre filtro” di medicina ha suscitato forti polemiche a causa di un aumento delle bocciature e dell’incertezza che coinvolge migliaia di studenti. Le contestazioni si sono moltiplicate, evidenziando tensioni e dubbi sul futuro formativo degli aspiranti medici, in un contesto di crescente preoccupazione e discussione.

Negli ultimi giorni il “semestre filtro” della facoltà di medicina è finito al centro di dure contestazioni, dopo un boom di bocciati nei primi appelli e migliaia di studenti che rischiano di rimanere senza certezze sul proprio futuro formativo. La nuova selezione, nata per superare il vecchio. Ternitoday.it

tra presunte irregolarit224 e un futuro sospeso anche a terni le polemiche sul semestre filtro di medicina

© Ternitoday.it - Tra presunte irregolarità e un futuro sospeso, anche a Terni le polemiche sul “semestre filtro” di medicina