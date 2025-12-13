tra partito e sindacato la mutazione in corso nella cgil secondo cazzola

L'articolo analizza la trasformazione della Cgil sotto la guida di Maurizio Landini, evidenziando il suo ruolo nel portare avanti cinque scioperi generali consecutivi durante la sessione di bilancio. Attraverso le parole di Cazzola, si esplora il mutamento nelle dinamiche tra partito e sindacato e le sfide di un sindacato in evoluzione.

E cinque. Maurizio Landini ha effettuato il quinto sciopero generale durante la sessione di bilancio per cinque anni consecutivi. Ma il numero cinque ritorna implacabile anche nell’ultimo trimestre dell’anno che volge al termine, dove un po’ grazie alla Cgil, un po’ su iniziativa dei suoi nuovi compagni di merende (Cobas e varie organizzazioni sedicenti di base) si sono svolti a distanza ravvicinata ben cinque astensioni dal lavoro, alcune in solidarietà con quella pagliacciata della “flotilla’’ nell’ambito di un pacifismo peloso ed equivoco nelle sue motivazioni. In questo percorso movimentista la Cgil ha perduto per strada le confederazioni già sorelle e si è messa a capo di una coalizione della protesta per la protesta, senza preoccuparsi del seguito effettivo che questa linea di condotta raccoglie tra i lavoratori, che ormai si sono accorti di non scioperare per ottenere dei risultati ma per manifestare per un’alternativa politica nel Paese. Formiche.net

