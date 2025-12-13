Tra le nuvole di New York | come nasce il Pantone Color of The Year
Scopri come nasce il Pantone Color of The Year attraverso un viaggio nella Grande Mela con Motorola. Tra discussioni, ispirazioni e il lavoro del team creativo, sveliamo il processo che porta alla scelta di un colore simbolo, riflettendo le tendenze e le emozioni del momento. Un'occasione per comprendere meglio la magia dietro questa decisione.
Le discussioni, le ispirazioni, il team creativo: siamo stati nella Grande Mela insieme a Motorola per scoprire il processo con cui il celebre istituto americano arriva al colore dell'anno. Per il 2026 è stata scelta una tonalità di bianco, Cloud Dancer, che prende vita nell'edizione speciale del Motorola Edge 70. Vanityfair.it
New York, nell’installazione Air di Kenzo Digital si resta sospesi tra le nuvole - Qui, un’enorme stanza è stata rivestita di specchi e di vetrate aperte verso l’esterno, che creano un effetto ottico incredibile. iodonna.it
da Fara Sabina ... Monte Cosce avvolto da nuvole basse ... Casperia e Vacone - facebook.com facebook
2019 Timelapse Compilation