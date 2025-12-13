Tra dazio europeo e tassa italiana i pacchi costeranno 5 euro in più
L'aumento dei costi per gli acquisti online extra Unione europea, dovuto a nuove misure fiscali, comporterà un incremento di circa 5 euro per pacco. La doppia tassazione, introdotta dall'Unione Europea e dal governo italiano, mira a contrastare l'invasione cinese e a tutelare le imprese locali, influenzando le spese dei consumatori.
Sale la spesa per gli acquisti online extra Unione. Misure contro l’invasione cinese. L’intento è chiaro: la doppia tassa sui pacchi sotto i 150 euro prevista dall’Ue e dal governo italiano ha mire ben precise. Colpire i negozi online al di fuori dell’Unione europea, in particolare quelli cinesi. Andiamo con ordine. Laverita.info
