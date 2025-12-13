Tourism Award Il premio va a Twiga Milano
Twiga Milano si aggiudica il prestigioso Tourism Award alla sesta edizione degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence. La manifestazione ha riconosciuto le eccellenze del settore hospitality e travel in Italia, valorizzando le realtà che si distinguono per innovazione, qualità e impegno nel promuovere il turismo nazionale.
Twiga Milano è tra i vincitori della sesta edizione degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence, che ha celebrato le migliori realtà italiane dell'hospitality e del travel. Il locale si è aggiudicato il riconoscimento nella categoria " Restaurant & Food ". Il premio rientra nel programma che seleziona i migliori 15 progetti tra 45 finalisti, scelti a loro volta tra oltre 300 candidature esaminate dalla giuria composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e professionisti della comunicazione. L'iniziativa, ideata da Deborah Garlando – ceo di Mhr – e riconosciuta dal ministero del Turismo, da Enit e dalla Regione Lazio, è dedicata alle eccellenze che contribuiscono alla qualità dell'esperienza turistica italiana.
