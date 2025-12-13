Torre Annunziata sversamenti abusivi | denunciate 10 persone

A Torre Annunziata, sono state denunciate 10 persone per sversamenti abusivi di rifiuti. L’amministrazione locale ha rafforzato i controlli per contrastare l’abbandono incontrollato di immondizia, cercando di tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita nella città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Denunciate 10 persone per abbandono di rifiuti a Torre Annunziata. L'Amministrazione Comunale ha intensificato i controlli sul territorio contro lo sversamento incontrollato di immondizia in città. Gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, hanno effettuato verifiche nelle buste abbandonate in strada in diversi quartieri della città. Con l'ausilio degli operatori della Prima Vera sono stati controllati i cumuli in alcuni punti critici. Nel corso delle attività di verifica gli agenti della Polizia Locale sono risaliti a dieci cittadini che sono stati individuati e denunciati all'Autorità Giudiziaria.

