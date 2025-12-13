Tornerà alla luce la storica fontana

Il restauro della storica fontana delle “Tre Cannelle” a Bastia Umbra, situata in Piazza Mazzini, riceve l’autorizzazione definitiva dal Ministero della Cultura. Grazie alla collaborazione delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e del PNRR, l’intervento permetterà di riportare alla luce e valorizzare un importante patrimonio storico della città.

BASTIA UMBRA Piazza Mazzini, via libera definitivo al restauro delle “Tre Cannelle“, il Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e la Soprintendenza Speciale Pnrr, autorizza l’intervento e la storica fontana tornerà visibile e valorizzata. La fontana settecentesca, per decenni fulcro della vita quotidiana cittadina, era stata coperta negli anni Sessanta e nuovamente individuata grazie alle recenti operazioni di riqualificazione. La sua riscoperta ha suscitato grande interesse da parte della cittadinanza e delle associazioni, che ne hanno chiesto la piena restituzione alla città. Lanazione.it

