Tornano a rubare il rame rimasto agganciato sul tetto e trovano gli agenti | arrestati

Due uomini sono stati arrestati a Milano dopo aver tentato di rubare rame rimasto sul tetto di un edificio. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto il furto, portando alla loro cattura. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i furti di materiali di valore e la criminalità legata a questi reati.

Milano, 13 dicembre 2025 – L’assassino, si sa, torna sempre sul luogo del delitto, specie se non ha finito l'opera. Non sono sfuggiti a questa regola, più modestamente, i quattro ladri di rame che hanno attaccato in due riprese due dei plessi dell’istituto comprensivo Arbe Zara, il nido di via Val d’Ossola e la scuola materna di via Gatti. L’allarme è scattato ieri, venerdì 12 dicembre, in mattinata, quando il personale dei due istituti, al suo arrivo per la giornata di lezioni e gioco, si è accorto della sparizione di parte della copertura in rame presente sui tetti. Sono stati chiamati gli agenti della polizia locale, che hanno notato come parte del rivestimento, già svitato dal tetto, fosse ancora al suo posto. Ilgiorno.it

