torna tony manero due giorni di musical

Torna Tony Manero con due giorni di musical all'EuropAuditorium di Bologna. Oggi e domani, sarà presentata la nuova versione italiana de

Arriva all’EuropAuditorium di Bologna, oggi e domani, la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia, del musical La febbre del sabato sera. Lo spettacolo, su licenza di Broadway Licensing, diretto da Mauro Simone, è ispirato al film del 1977 con un iconico John Travolta e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti). Senza dimenticare la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e gli arrangiamenti e le orchestrazioni di David Abbinanti. Ilrestodelcarlino.it

