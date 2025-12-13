Torna nel comune di Fiuggi nonostante il divieto 37enne finisce ai domiciliari

Un uomo di 37 anni di Fiuggi ha violato il divieto dell'Autorità Giudiziaria di tornare nel suo paese d'origine, recandosi più volte nel Comune per attività di spaccio di droga. La sua condotta ha portato all'applicazione dei domiciliari, evidenziando ancora una volta la problematica legata alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

Un uomo di 37 anni di Fiuggi, nonostante il divieto dell'Autorità Giudiziaria di tornare nel comune di origine, ha raggiunto in più di un'occasione il paese termale per dedicarsi alla sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti, per la quale era stato già attenzionato in precedenza. L'uomo. Frosinonetoday.it

