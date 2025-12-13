Torna la Tombola Vajassa al Teatro Lazzari Felici
Al Teatro Lazzari Felici torna la Tombola Vajassa, un evento che celebra la tradizione napoletana con un tocco di spettacolarità. Questa versione del classico gioco della tombola, tipica dei quartieri popolari, viene rivisitata in chiave teatrale, con protagonisti femminielli e donne, offrendo un’esperienza unica e colorita nel clima natalizio di Napoli.
Con l'atmosfera natalizia a Napoli torna la Tombola Vajassa!Si tratta della spettacolarizzazione del gioco della tombola così come viene giocato nei “bassi” dei quartieri più popolari (e per questo più coloriti) di Napoli esclusivamente da femminielli e donne (anche se alla Tombola Vajassa. Napolitoday.it
SPETTACOLI - Torna la “Tombola Vajassa” al Teatro Lazzari Felici - Torna la “Tombola Vajassa”: la scostumatissima tombola napoletana che è ormai un fenomeno culturale Con l’arrivo del Natale, nel cuore del centro storico di Napoli torna la Tombola Vajassa, la celebre ... napolimagazine.com
Arcevia: torna a Montefortino la tombola solidale "Se.Po.Fa." - facebook.com facebook
Premio ghigliottina - Tombola Vajassa di Insolitaguida - ed. 2010