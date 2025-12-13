Torna il Mercatino di Natale in Reggia con stand e degustazioni | inaugurazione con Riccardo Scamarcio

Il Mercatino di Natale in Reggia riapre con stand e degustazioni, inaugurato dall'attore Riccardo Scamarcio. La manifestazione, parte di 'Natale in Reggia 2025', anima ogni anno la storica residenza con eventi culturali, musica, arte, spettacoli e iniziative gastronomiche e artigianali, offrendo un'atmosfera festosa e coinvolgente.

Entra nel vivo 'Natale in Reggia 2025', la rassegna natalizia che ogni anno anima la Reggia di Portici con un programma di eventi culturali, di arte, musica, spettacolo, laboratori e percorsi di gastronomia e artigianato. Una manifestazione organizzata dal Dipartimento di Agraria dell'Università. Napolitoday.it Reggia di Portici, ripartono i mercatini dal 17 dicembre: orari, date e programma completo - Entra nel vivo “Natale in Reggia 2025”, la rassegna natalizia che ogni anno anima la Reggia di Portici con un programma di eventi culturali, di arte, musica, spettacolo, laboratori ... ilmattino.it

FEDERICO II - Mercoledì 17 dicembre si inaugura a Portici il "Mercatino" di Natale in Reggia - Entra nel vivo 'Natale in Reggia 2025', la rassegna natalizia che ogni anno anima la Reggia di Portici con un programma di eventi culturali, di arte, musica, spettacolo, laboratori e percorsi di gastr ... msn.com

