Torna il derby d’Italia | sfida piena di ex tra Olimpia Milano e Virtus Bologna

Domani si rinnova il tradizionale derby d’Italia tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La sfida, in programma alle 20 all’Unipol Forum di Assago, si preannuncia ricca di emozioni e di ex protagonisti. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di basket, che vorranno assistere a una partita dai contenuti intensi e carichi di rivalità.

Bologna, 13 dicembre 2025 - Torna il derby d’Italia. Sfida classica per eccellenza quella che attende domani la Virtus Olidata Bologna che alle 20 sarà di scena all’Unipol Forum di Assago per affrontare l’Olimpia Milano padrona di casa. Un confronto storico che negli ultimi anni, salvo l’anno scorso che fu in semifinale, ha spesso riguardato la finalissima scudetto. Resta comunque il confronto tra due squadre che a prescindere si sono divisi il titolo tricolore negli ultimi anni. Le due squadre per altro si ritroveranno di nuovo l’una di fronte all’altra il 2 gennaio, stavolta a Bologna, nel confronto della della 19esima giornata di Eurolega. Sport.quotidiano.net

