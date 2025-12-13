Torna alla vittoria il Torino Baroni ringrazia Vlasic | 1-0 alla Cremonese

Il Torino torna alla vittoria nella quindicesima giornata di Serie A grazie a un successo per 1-0 sulla Cremonese. L'incontro si è disputato nel pomeriggio nel capoluogo piemontese, segnando un risultato importante per i granata. Baroni esprime gratitudine a Vlasic, decisivo nel match.

Si è aperto il sabato della quindicesima giornata di Serie A, che alle ore 15 ha visto protagoniste Torino e Cremonese, affrontatesi nel capoluogo piemontese. Successo importante per la formazione granata, che si impone 1-0 con gol decisivo di Vlasic e ritrova i tre punti che mancavano dal 26 ottobre. Per gli ospiti, invece, si interrompe la piccola striscia di due vittorie consecutive. Torino-Cremonese, il racconto del match. Sfida che inizia sul filo dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce ad avere la supremazia nei confronti dell’altra. La prima grande occasione la crea il Torino, con Audero che si supera su sulla conclusione di Che Adams. Sololaroma.it

