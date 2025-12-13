Torino la Regione vince la guerra del suk | basta illegalità

Da circa dieci anni, il mercatino del Barattolo di Torino rappresenta un punto di riferimento per lo scambio di oggetti usati e di seconda mano. Tuttavia, negli ultimi tempi si è intensificata la lotta contro l'illegalità, segnando una svolta importante nella tutela della legalità e nella valorizzazione di questo spazio storico della città.

Da una decina di anni al mercatino del Barattolo di Torino si può trovare un po' di tutto: abiti, libri, mobili e altri oggetti usati, più o meno di valore, che possono avere una nuova vita. I prezzi sono molto contenuti e, proprio per tale motivo, il mercatino di via Carcano è molto popolare. Chi lo visita non compra per forza qualcosa, ma di sicuro ci fa un giro molto volentieri. Anche per le migliori iniziative, però, ci può essere una magagna, che rischia di gettare fango su tutto quanto c'è di buono. Nel caso specifico il problema è questo: alcuni venditori non rispetterebbero le regole. Il fatto è stato denunciato da molti commercianti e da alcuni esponenti del centrodestra. Ilgiornale.it

