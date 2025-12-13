Torino-Cremonese rigore abbastanza netto non concesso agli uomini di Nicola VIDEO
Durante l'ultima fase di Torino-Cremonese, un episodio controverso ha attirato l'attenzione: un rigore netto non assegnato agli ospiti. Al minuto 98, Zerbin viene fermato da un fallo evidente di Simeone in area, ma l'arbitro non interviene, lasciando i giocatori e i tifosi sorpresi di fronte a questa decisione.
Paradossale e anche un po’ inquietante il rigore non concesso in Torino- Cremonese. Minuto 98?, ultima chance per i grigiorossi: Zerbin batte una punizione in area che viene palesemente intercettata con la mano dal Cholito Simeone. Non c’è stata nemmeno On Field Review. Torino-Cremonese: il rigore non dato. Il rigore non dato alla Cremonese per mano di Simeone al 98’ Il peggior errore arbitrale dopo il var? #TorinoCremonese pic.twitter.comut82FvaP3E — gurbiel (@gurbieI) December 13, 2025 I commenti di sdegno su x si sprecano. Eccone alcuni: Matteo (@matteohdz00) Anche oggi assistiamo a una decisione arbitrale assurda: minuto 98, Simeone ferma la palla con un braccio larghissimo, ma l’arbitro non interviene. Ilnapolista.it
Torino-Cremonese 1-0: il tabellino - Cremonese, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... toro.it
Torino-Cremonese 1-0: ai granata basta un gol di Vlasic per tornare al successo - 0 la Cremonese e, dopo tre sconfitte di fila, ritrova un successo che mancava dal 26 ottobre scorso. msn.com
#Torino-Cremonese, rigore abbastanza netto non concesso agli uomini di #Nicola (VIDEO) #Simeone, saltando, allarga il braccio destro in maniera innaturale. Nicola: «Per me andava sanzionato, ma accetto la decisione» https://www.ilnapolista.it/2025/12/tori - facebook.com facebook
#SerieA – Result: Torino 1-0 Cremonese #SSFootball x.com
Coppa Italia 2021 : Torino - Cremonese 4-1 dopo i rigori