torino cremonese rigore abbastanza netto non concesso agli uomini di nicola video

Durante l'ultima fase di Torino-Cremonese, un episodio controverso ha attirato l'attenzione: un rigore netto non assegnato agli ospiti. Al minuto 98, Zerbin viene fermato da un fallo evidente di Simeone in area, ma l'arbitro non interviene, lasciando i giocatori e i tifosi sorpresi di fronte a questa decisione.

Paradossale e anche un po’ inquietante il rigore non concesso in Torino- Cremonese. Minuto 98?, ultima chance per i grigiorossi:  Zerbin batte una punizione in area che viene palesemente intercettata con la mano dal Cholito Simeone. Non c’è stata nemmeno On Field Review. Torino-Cremonese: il rigore non dato. Il rigore non dato alla Cremonese per mano di Simeone al 98’ Il peggior errore arbitrale dopo il var? #TorinoCremonese pic.twitter.comut82FvaP3E — gurbiel (@gurbieI) December 13, 2025 I commenti di sdegno su x si sprecano. Eccone alcuni: Matteo (@matteohdz00) Anche oggi assistiamo a una decisione arbitrale assurda: minuto 98, Simeone ferma la palla con un braccio larghissimo, ma l’arbitro non interviene. Ilnapolista.it

