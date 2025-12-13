Torino Cremonese LIVE 1-0 | Vlasic porta avanti Baroni

Nel match valido per la 15ª giornata di Serie A, Torino e Cremonese si sfidano allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita, in corso, vede il Torino in vantaggio grazie a un gol di Vlasic. Segui con noi la cronaca LIVE, la sintesi, il tabellino e tutti gli aggiornamenti sul risultato e le azioni salienti di questa sfida.

Torino Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 15 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Torino Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 15 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, . Calcionews24.com LIVE Torino-Cremonese 1-0 Serie A 2025/2026: Cremonese alza il baricentro - Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

LIVE Torino-Cremonese 1-0: la cronaca in diretta - Cremonese, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... toro.it

Nikola Vlašic breaks deadlock for Torino !!! Serie A | ???? Torino 1-0 Cremonese x.com

Non prendete impegni! Alle 14.30 vi aspettiamo su CR1 per raccontarvi Torino-Cremonese! ? #DirettaGrigiorossa #SerieA #Torino Cremonese - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Torino Cremonese LIVE 1-0: Vlasic porta avanti Baroni

TORINO–CREMONESE - SERIE A

Video TORINO–CREMONESE - SERIE A Video TORINO–CREMONESE - SERIE A