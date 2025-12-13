Torino Cremonese LIVE 0-0 | prima occasione granata!

Al via la sfida tra Torino e Cremonese allo Stadio Olimpico Grande Torino, valida per la 15ª giornata di Serie A. La partita, ricca di emozioni e occasioni, si sviluppa sotto gli occhi degli appassionati con aggiornamenti in tempo reale, sintesi, moviola e risultati live. Segui con noi l’andamento di questa importante sfida tra le due squadre.

Torino Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 15 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Torino Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 15 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, . Calcionews24.com LIVE Torino-Cremonese 0-0 Serie A 2025/2026: Asllani tenta il tiro da lontano - Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Torino-Cremonese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Venerdì 12 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Nikola Vlašic breaks deadlock for Torino !!! Serie A | ???? Torino 1-0 Cremonese x.com

Non prendete impegni! Alle 14.30 vi aspettiamo su CR1 per raccontarvi Torino-Cremonese! ? #DirettaGrigiorossa #SerieA #Torino Cremonese - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Torino Cremonese LIVE 0-0: prima occasione granata!

Perla di ILIC, i granata dilagano in amichevole: Torino-Cremonese 4-1 | DAZN Highlights

Video Perla di ILIC, i granata dilagano in amichevole: Torino-Cremonese 4-1 | DAZN Highlights Video Perla di ILIC, i granata dilagano in amichevole: Torino-Cremonese 4-1 | DAZN Highlights