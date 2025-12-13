Torino-Cremonese 1-0 | ai granata basta un gol di Vlasic per tornare al successo

Il Torino torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive grazie a un gol di Vlasic, nel match contro la Cremonese disputato il 13 dicembre 2025. La squadra granata conquista tre punti fondamentali, interrompendo un periodo negativo e riaccendendo le speranze di miglioramento in classifica.

Torino, 13 dicembre 2025 – Il Torino piega 1-0 la Cremonese e, dopo tre sconfitte di fila, ritrova un successo che mancava dal 26 ottobre scorso. Ai granata basta il gol segnato al 27’ da Vlasic per risolvere una partita che li ha visti partire un po’ in sofferenza per poi sbloccare la situazione grazie alla stoccata del croato. Dopo un finale di primo tempo e un inizio di ripresa in avanti, i piemontesi hanno poi subito la risalita di una Cremonese a trazione decisamente anteriore grazie ai cambi operati da Nicola. Scelte che non hanno però pagato dividendi perché gli uomini di Nicola hanno passato indenni il frangente e, in un finale segnato dalle proteste della Cremonese per un rigore non concesso per un presunto tocco di mano di Simeone, sono usciti dal guscio sfiorando arrivando nuovamente a un soffio dal 2-0. Sport.quotidiano.net

Serie A: Torino batte Cremonese 1-0 DIRETTA - Cross in area dalla sinistra, Zapata non controlla bene, Baschirotto prova a toccarla ma finisce tra i piedi di Vlasic che sotto porta insacca di prima. ansa.it