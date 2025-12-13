Tomba del Cerbero al via a Giugliano le visite guidate al sito archeologico
A Giugliano sono iniziate le visite guidate alla Tomba del Cerbero, un importante sito archeologico che svela testimonianze dell'antica civiltà locale. Questa iniziativa permette ai visitatori di esplorare un patrimonio storico di grande valore, arricchendo la conoscenza della regione e offrendo un'occasione unica di approfondimento culturale.
Giugliano. Visite in tridimensionale per la tomba del Cerbero - E lo fa con una riproduzione immersiva presentata per la prima volta al Salone internazionale del restauro 2025, in programma dal 14 al 16 maggio. ilmattino.it
Tomba del Cerbero a Giugliano, scoperti i resti del capostipite - Lo scheletro probabilmente del capostipite della famiglia per la quale venne realizzata la Tomba del Cerbero a Giugliano, in provincia di Napoli, è stato scoperto all'interno di un sarcofago rimasto ... ansa.it
Weekend d'autunno – 13 dicembre 2025 Sabato 13 dicembre un nuovo appuntamento alla scoperta del patrimonio del nostro territorio vi aspetta, con due siti di notevole pregio: la Tomba del Cerbero a Giugliano e i Depositi archeologici di Rione Terra a Po
