Tifosi granata ironizzano sull’addio di Vagnati | L’unica cosa buona è aver detto testa di c***o a Cairo

I tifosi del Torino commentano con ironia l’addio di Vagnati, esprimendo il loro pensiero attraverso uno striscione. La loro reazione si distingue per sarcasmo e determinazione, riflettendo sentimenti contrastanti nei confronti dell’ex dirigente. L’episodio sottolinea l’importanza delle emozioni dei supporter nel contesto di cambiamenti e decisioni all’interno del club granata.

Vagnati lascia il Toro. Arriva la risposta dei tifosi granata con uno striscione abbastanza chiaro I tifosi del Torino non hanno perso l’occasione di esprimere il loro pensiero su Vagnati, dopo il suo recente addio al club granata. Prima dell’inizio della partita contro la Cremonese, allo Stadio Olimpico Grande Torino è apparso uno striscione rivolto . Calcionews24.com

