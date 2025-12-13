Thuram Juve il francese è pronto a tornare dal primo minuto? L’idea di Spalletti in vista della delicata trasferta di domani sera al Dall’Ara
In vista della sfida di domani sera al Dall’Ara, si intensificano i dubbi sulla formazione della Juventus. Thuram si riprende il ruolo in mediana, mentre per Miretti si ipotizza la posizione di trequartista in caso di panchina per Conceição. Spalletti valuta le scelte strategiche in vista di una partita importante per la squadra.
Thuram Juve: il francese si riprende il posto in mediana mentre per Miretti spunta l’ipotesi trequartista se Conceição parte dalla panchina. Dopo le fatiche europee e la vittoria fondamentale ma dispendiosa contro il Pafos, la Juventus è chiamata a voltare immediatamente pagina. Il calendario non concede tregua e la trasferta dello stadio Dall’Ara contro il Bologna rappresenta uno snodo cruciale per il campionato bianconero. Luciano Spalletti sta studiando le mosse migliori per presentare una squadra fresca e fisica, capace di reggere l’urto contro i rossoblù, e le indicazioni che arrivano dall’allenamento della vigilia sembrano delineare un ritorno all’ordine nelle gerarchie di centrocampo. Juventusnews24.com
Thuram fuori, tifosi della Juve basiti: cosa succede - Non è un momento facile per la Juve e per il suo centrocampista francese Khephren Thuram. diregiovani.it
Khéphren thuram - Khéphren Thuram è un giocatore di calcio, di ruolo centrocampista, che nella stagione 2025/2026 milita nella Juventus. sport.virgilio.it
Retroscena fratelli Thuram: prima la spallata e poi... Cosa è successo in Juve-Inter - facebook.com facebook
Gli 1??1?? titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit #NapoliJuve x.com