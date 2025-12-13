Thuram Juve il francese è pronto a tornare dal primo minuto? L’idea di Spalletti in vista della delicata trasferta di domani sera al Dall’Ara

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sfida di domani sera al Dall’Ara, si intensificano i dubbi sulla formazione della Juventus. Thuram si riprende il ruolo in mediana, mentre per Miretti si ipotizza la posizione di trequartista in caso di panchina per Conceição. Spalletti valuta le scelte strategiche in vista di una partita importante per la squadra.

Thuram Juve: il francese si riprende il posto in mediana mentre per Miretti spunta l’ipotesi trequartista se Conceição parte dalla panchina. Dopo le fatiche europee e la vittoria fondamentale ma dispendiosa contro il Pafos, la  Juventus  è chiamata a voltare immediatamente pagina. Il calendario non concede tregua e la trasferta dello stadio DallAra contro il Bologna rappresenta uno snodo cruciale per il campionato bianconero.  Luciano Spalletti  sta studiando le mosse migliori per presentare una squadra fresca e fisica, capace di reggere l’urto contro i rossoblù, e le indicazioni che arrivano dall’allenamento della vigilia sembrano delineare un ritorno all’ordine nelle gerarchie di centrocampo. Juventusnews24.com

thuram juve francese 232Thuram fuori, tifosi della Juve basiti: cosa succede - Non &#232; un momento facile per la Juve e per il suo centrocampista francese Khephren Thuram. diregiovani.it

Khéphren thuram - Khéphren Thuram &#232; un giocatore di calcio, di ruolo centrocampista, che nella stagione 2025/2026 milita nella Juventus. sport.virgilio.it

thuram juve il francese 232 pronto a tornare dal primo minuto l8217idea di spalletti in vista della delicata trasferta di domani sera al dall8217ara

© Juventusnews24.com - Thuram Juve, il francese è pronto a tornare dal primo minuto? L’idea di Spalletti in vista della delicata trasferta di domani sera al Dall’Ara