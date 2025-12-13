Thiago Silva racconta | L’idea di giocare più a lungo è nata da Maldini Ecco perché

Thiago Silva condivide un ricordo speciale legato a Paolo Maldini, rivelando come l'idea di prolungare la carriera sia nata grazie all'ex capitano del Milan. In un'intervista a 'L'Equipe', il difensore brasiliano racconta l'influenza di Maldini e l'importanza di quei consigli nel suo percorso professionale.

L'ex difensore del Milan Thiago Silva racconta a 'L'Equipe' il ricordo di Paolo Maldini al suo arrivo in rossonero. Ecco le parole del brasiliano. Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Thiago Silva racconta: “L’idea di giocare più a lungo è nata da Maldini”. Ecco perché

