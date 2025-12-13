The Voice Senior le pagelle del 12 dicembre | le lacrime di Clementino 7 i finalisti 8

Venerdì 12 dicembre si è svolta una puntata cruciale di The Voice Senior, con emozionanti confronti e decisioni importanti. I concorrenti, ormai in semifinale, hanno mostrato tutto il loro talento e determinazione. Ecco le pagelle e i momenti più significativi di questa fase decisiva del talent condotto da Antonella Clerici.

Una puntata molto importante nello studio di The Voice Senior, quella di venerdì 12 dicembre. Svariate le scelte decisive, considerando il fatto che i concorrenti avevano raggiunto la semifinale del talent condotto da Antonella Clerici. Si sono ritrovati dinanzi a Loredana Berté, Clementino e Rocco Hunt (in coppia), Arisa e Nek, giocandosi il tutto per tutto. Ecco com’è andata. Lo spirito del Natale. Voto: 8. Le Blind Auditions sono ormai alle spalle, con la gara che è entrata nel vivo. Spazio al Knock Out, che spiana la strada verso la finale. Tutto si gioca in una sola chance, “ one shot one opportunity” come cantava Eminem, senza una seconda chance di convincere i coach. Dilei.it The Voice Senior, le pagelle: lo studio addobbato (9), il funerale di Nek (5), le lacrime di Clementino (8), Clerici impeccabile (9) - Venerdì 12 dicembre è andata in onda la semifinale del talent condotto da Antonella Clerici con i coach ... msn.com

The Voice Senior, le pagelle del 12 dicembre: le lacrime di Clementino (7), i finalisti (8) - Eliminazioni difficili per tutti i giudici, che hanno dovuto fare a meno di tre concorrenti a testa: lacrime e standing ovation ... dilei.it

#Cronaca CARMELO SCIPLINO È IN FINALE A THE VOICE SENIOR. FESTA IN PENISOLA SORRENTINA - facebook.com facebook

Regalo di Natale anticipato da parte di Loredana e Nek Grazieee siete fantastici @LoredanaBerte e @NekOfficial cantano “In Alto Mare” | The Voice Senior Blind Auditions x.com

© Dilei.it - The Voice Senior, le pagelle del 12 dicembre: le lacrime di Clementino (7), i finalisti (8)

The Voice Senior: choc sul palco: Clementino e Arisa restano senza parole: loro erano..

Video The Voice Senior: choc sul palco: Clementino e Arisa restano senza parole: loro erano.. Video The Voice Senior: choc sul palco: Clementino e Arisa restano senza parole: loro erano..