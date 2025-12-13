The Voice Senior Clementino crolla in lacrime | Non voglio più vederti

Durante la fase decisiva di “The Voice Senior”, l’emozione ha travolto Clementino, che si è lasciato andare alle lacrime dicendo: “Non voglio più vederti”. Un momento intenso che ha catturato l’attenzione del pubblico, sottolineando la forte connessione tra il cantante e i concorrenti. La gara si avvicina alla sua finalissima, promettendo ulteriori emozioni e sorprese.

News tv. – La corsa verso la finalissima di The Voice Senior entra nella sua fase decisiva. Nella puntata andata in onda venerdì 12 dicembre su Rai 1, il talent condotto da Antonella Clerici ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi: tra esibizioni di alto livello e scelte difficili, non sono mancati colpi di scena ed emozioni forti. A colpire più di tutti è stato Clementino, travolto dalla commozione dopo una performance che lo ha letteralmente fatto crollare in lacrime. . Tvzap.it The Voice Senior, pagelle: il funerale di Nek (5), le lacrime di Clementino (8), Clerici impeccabile come lo studio addobbato (9) - Venerdì 12 dicembre è andata in onda la semifinale del talent condotto da Antonella Clerici con i coach ... ilgazzettino.it

The Voice Senior, Clementino in lacrime: "Non voglio più vederti". La scelta choc di Loredana Bertè e chi sono i finalisti - La semifinale degli over 60 regala incredibili emozioni con Clementino commosso e svela chi si darà battaglia nella finalissima di venerdì 19 dicembre su Rai 1 ... libero.it

#Cronaca CARMELO SCIPLINO È IN FINALE A THE VOICE SENIOR. FESTA IN PENISOLA SORRENTINA - facebook.com facebook

Regalo di Natale anticipato da parte di Loredana e Nek Grazieee siete fantastici @LoredanaBerte e @NekOfficial cantano “In Alto Mare” | The Voice Senior Blind Auditions x.com

© Tvzap.it - “The Voice Senior”, Clementino crolla in lacrime: “Non voglio più vederti”

Benedetta e Clementino ci portano “Fuori Dal Tunnel” di Caparezza | The Voice Kids 3 Blind Auditions

Video Benedetta e Clementino ci portano “Fuori Dal Tunnel” di Caparezza | The Voice Kids 3 Blind Auditions Video Benedetta e Clementino ci portano “Fuori Dal Tunnel” di Caparezza | The Voice Kids 3 Blind Auditions