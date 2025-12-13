The Voice Senior chi sono i finalisti e chi può vincere | il colpo di scena

La semifinale di The Voice Senior 2025, trasmessa su Rai 1 e condotta da Antonella Clerici, ha svelato i finalisti e aperto nuovi scenari sulla possibile vincitrice. L’evento ha riservato molte emozioni e colpi di scena, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con interessanti interrogativi sul futuro del talent.

News tv. – La semifinale di The Voice Senior 2025, andata in onda venerdì 12 dicembre su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha segnato uno spartiacque netto nel percorso dei concorrenti. In gara c’erano 24 semifinalisti, divisi in terzetti, pronti a giocarsi tutto in una sola sera. Il meccanismo è chiaro e spietato: ogni coach può portare in finale solo tre artisti, selezionati dopo settimane di lavoro intenso e prove mirate. Una scelta non semplice, perché la qualità sul palco è apparsa alta e trasversale, tra grandi classici italiani, incursioni internazionali e interpretazioni personali che hanno emozionato studio e telespettatori. Tvzap.it

