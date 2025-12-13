The Voice Senior 2025 chi sono i finalisti e chi può vincere

Il talent show musicale di Raiuno, The Voice Senior 2025, si avvia alla conclusione con i finalisti ormai decisi. Durante l’ultima puntata del 12 dicembre a Milano, sotto un’atmosfera natalizia, i 24 semifinalisti si sono esibiti in terzetti, portando lo spettacolo al suo apice e aprendo la strada alla proclamazione del vincitore.

Milano, 12 dicembre 2025 - Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2025? In un'atmosfera del tutto natalizia, durante la puntata di venerdì 12 dicembre del talent show musicale di Raiuno condotto da Antonella Clerici si sono esibiti i 24 semifinalisti di The Voice Senior, divisi in terzetti. Ognuno dei quattro giudici, infatti, porterà in finale soltanto tre concorrenti. Ogni giudice ha preparato i sei concorrenti della propria squadra in settimana, assegnando ad ognuno un brano da eseguire. La squadra di Nek. La squadra di Arisa. La squadra di Clementino e Rocco Hunt. La squadra di Loredana Bertè.

