The Sims 4 entra nello spirito delle Feste con i saldi natalizi e le liste dei regali di quest’anno

The Sims 4 celebra le festività natalizie con saldi speciali e una selezione di regali imperdibili. Dal 18 dicembre al 5 gennaio, i giocatori potranno approfittare di sconti su contenuti iconici e nuove opportunità per decorare e personalizzare le case dei loro Sim. Un'occasione perfetta per immergersi nello spirito delle Feste e rendere ancora più magico il proprio mondo virtuale.

Sul Sul, preparatevi ad addobbare la casa con i plumbob! The Sims ha annunciato i suoi ultimissimi saldi natalizi insieme a una lista di regali curata, ricca di prodotti iconici e contenuti scontati disponibili dal 18 dicembre al 5 gennaio. Questa stagione, festeggiate The Sims con nuovi articoli di merchandising, tra cui l’amato Plumbob Plushie, il maglione Jacquard Plumbob, i pantaloni del pigiama The Sims a gamba larga, la fascia per capelli Plumbob, la t-shirt The Sims Est. 2000 Sims University, la spilla smaltata Plumbob e molto altro ancora! Che voi vogliate fare un regalo a un altro Simmer o concedervi un piccolo sfizio, date un’occhiata alla Holiday Gift Guide di The Sims, pensata per tutti i tipi di giocatori. Nerdpool.it The Sims 4: il 4 dicembre arrivano i Kit di SpongeBob - The Sims 4 ha svelato i nuovi aggiornamenti Casa di SpongeBob Kit e stanza dei Bimbi di SpongeBob Kit arrivano il 4 dicembre. vgmag.it

