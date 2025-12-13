The New Talent 2025 | la settima edizione tra novità emozioni e voci autentiche

La settima edizione di The New Talent 2025 si presenta come un evento ricco di novità, emozioni e voci autentiche. Dalla radio al palco, il concorso valorizza il talento emergente, offrendo nuove opportunità a chi sogna di emergere nel panorama artistico. Un appuntamento imperdibile per scoprire le future stelle della musica e dello spettacolo.

Dalla radio al palco, la settima edizione del concorso celebra autenticità, talento e nuove opportunità.. La settima edizione del Concorso Nazionale The New Talent si prepara a sorprendere il pubblico con un mix di innovazione e tradizione. L’evento, diretto artisticamente da Gianni Magi, si distingue quest’anno per l’introduzione di un televoto social preliminare, affiancato dal voto del pubblico in sala e dalla valutazione della giuria tecnica. Una formula che rende la partecipazione più coinvolgente senza alterare l’autorevolezza del giudizio finale. Tutte le tappe saranno trasmesse in diretta radiofonica dalle emittenti partner, mentre i premi in palio spaziano dai contratti discografici agli inserimenti in agenzie di spettacolo, fino a masterclass e opportunità di visibilità davanti a professionisti del settore. Gbt-magazine.com

