The Conjuring non è finito | il produttore anticipa l' arrivo di nuovi film e serie tv dopo Il rito finale

Il franchise di The Conjuring continua a espandersi con nuovi film e serie tv, conferma il produttore Peter Safran. Dopo Il rito finale, il mondo horror con Vera Farmiga e Patrick Wilson rimane vivo, promettendo ulteriori sviluppi sia al cinema che in televisione.

Peter Safran ha confermato che il franchise horror con Vera Farmiga e Patrick Wilson non è affatto concluso e proseguirà al cinema e in tv. C'è ancora parecchio carburante nel serbatoio. Peter Safran, produttore di The Conjuring, ha confermato che il franchise horror non è affatto concluso e tornerà sullo schermo, sia al cinema che in tv, con nuove spaventose narrazioni. Dopo l'uscita nelle sale di The Conjuring - Il rito finale, il sipario sulla saga dell'orrore iniziata nel 2013 sembra chiuso definitivamente ma le parole di Safran hanno riportato entusiasmo tra i fan e presto potremmo avere ulteriori novità. Movieplayer.it

