Thailandia-Cambogia Phnom Penh accusa | Ancora bombe Bangkok | Avanti fino a fine minacce

Le tensioni tra Thailandia e Cambogia si intensificano, con entrambe le nazioni che si scambiano accuse di attacchi e minacce, nonostante le recenti dichiarazioni di Donald Trump. La situazione rimane instabile, alimentando preoccupazioni di un'ulteriore escalation nel conflitto tra i due paesi.

Non c'è fine per la nuova escalation, e lo scambio di accuse, tra Thailandia e Cambogia nonostante le ultime dichiarazioni di Donald Trump. Su X il ministero cambogiano della Difesa ha accusato i militari thailandesi di nuovi attacchi nelle ultime ore. "Il 13 dicembre le forze thailandesi hanno usato due F16 per sganciare

Thailand Unleashes Airstrikes As Border War With Cambodia Explodes

