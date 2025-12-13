Thailandia-Cambogia la tregua annunciata da Trump ha retto poche ore Phnom Penh | Bangkok ci bombarda ancora con gli F-16

La tregua tra Thailandia e Cambogia, annunciata da Donald Trump, è durata solo poche ore. Phnom Penh accusa Bangkok di aver ripreso le operazioni militari, con segnalazioni di bombardamenti con F-16. La breve tregua ha riacceso le tensioni tra le due nazioni, dopo un rapido ritorno al conflitto.

Roma, 13 dicembre 2025 - È durata poche ore la tregua tra Thailandia e Cambogia, annunciata ieri da Donald Trump. Molto meno dei due mesi di quella pace che il tycoon era riuscito a strappare assieme alla Malesia ad ottobre. Phnom Penh ha accusato Bangkok di aver effettuato nuovi bombardamenti al confine. Bangkok ha risposto che non si fermerà fino a quando si sentirà minacciata delle operazioni militari cambogiane lungo la linea della discussa frontiera. "Il 13 dicembre le forze thailandesi hanno usato due F16 per sganciare sette bombe" su diversi obiettivi, hanno denunciato le autorità cambogiane. Quotidiano.net Thailandia-Cambogia, la tregua annunciata da Trump ha retto poche ore. Phnom Penh: “Bangkok ci bombarda ancora con gli F-16” - La Thailandia “continuerà fino a quando si sentirà minacciata” ... quotidiano.net

Thailandia attacca Cambogia, dopo scontri al confine: riprende guerra, migliaia di civili evacuate

