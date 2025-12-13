Thailandia Bangkok | Preoccupato da tweet di Trump distorce la verità

La Thailandia esprime preoccupazione per un tweet di Donald Trump riguardante il conflitto con la Cambogia, ritenendo che alcune affermazioni non riflettano accuratamente la realtà della situazione. La risposta ufficiale sottolinea come le dichiarazioni del precedente presidente degli Stati Uniti possano influenzare la percezione pubblica e la stabilità regionale.

(LaPresse) Thailandia preoccupata dal tweet di Trump sulla guerra con la Cambogia. “Alcuni dei punti sollevati nel suo tweet non riflettono, a nostro avviso, una comprensione accurata della situazione. Inoltre, alcuni di essi sono in contrasto con i fatti. Forse presidente Trump, la fonte delle informazioni, ha deliberatamente distorto i fatti”, ha detto il ministro degli Esteri thailandese, Sihasak Phuangketkeow aggiungendo: “Questi incidenti non sono affatto casuali”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

