Tether prova a prendersi la Juve offerta da 1,1 miliardi a Elkann | la risposta di Exor

Tether ha presentato un'offerta di 1,1 miliardi di euro per acquisire la Juventus, attirando l'interesse di Elkann. La proposta ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio e dell'imprenditoria, aprendo nuovi scenari per il futuro della società bianconera e coinvolgendo la famiglia Exor.

La Juventus torna al centro dell’attenzione non solo per motivi sportivi, ma soprattutto per una possibile svolta societaria. Tether, società attiva nel settore delle stablecoin e già azionista del club bianconero, ha presentato a Exor un’offerta vincolante non sollecitata per acquisire l’intera quota del 65,4% detenuta dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann. La proposta prevede un prezzo di 2,66 euro per azione e attribuisce alla Juventus una valutazione complessiva di circa 1,1 miliardi di euro. L’offerta incorpora un premio del 20,74% rispetto al prezzo di chiusura dell’11 dicembre 2025. Quifinanza.it Tether prova a prendersi la Juve, offerta da 1,1 miliardi a Elkann: la risposta di Exor - Offerta Tether da 1,1 miliardi per acquistare la Juventus e la promessa di 1 miliardo di euro da investire, la risposta di Exor ... quifinanza.it

Una crypto vuole comprare la Juventus: cosa c'è dietro l'offerta di Tether - Tether ha presentato a Exor un'offerta vincolante interamente in contanti per acquisire il controllo della Juventus, valutando il club circa 1,1 miliardi di euro. hwupgrade.it

Tether prova a cambiare il futuro della Juventus. Secondo documenti visionati da Calcio e Finanza, la società d'investimento attiva nel settore delle stablecoin e secondo socio del club bianconero ha presentato ufficialmente a Exor un'offerta vincolante non sollecitata

Offerta di Tether a Exor per la Juventus: secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la holding della famiglia Agnelli-Elkann sta pensando di non prendere in considerazione la proposta

