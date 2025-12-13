Tether | offerta vincolante a Exor per intera quota Juventus

Tether ha presentato a Exor un'offerta vincolante in contanti per l'acquisizione dell'intera quota di Juventus Football Club, segnando un possibile nuovo capitolo nella proprietà del club. L'azienda ha dichiarato di aver formalizzato la proposta, aprendo così una fase di trattative che potrebbe influenzare il futuro del club bianconero.

Tether ha annunciato di aver “presentato a Exor una proposta vincolante interamente in contanti per l’acquisizione dell’intera partecipazione in Juventus Football Clu b”. “Subordinatamente alle approvazioni normative”, si legge in un comunicato, “Tether intende lanciare un’offerta pubblica per le azioni rimanenti allo stesso prezzo, interamente finanziata con capitale proprio e supportata da un impegno a lungo termine nei confronti del club”. “Questa proposta”, viene sottolineato, “riflette la convinzione che la Juventus sia più di una semplice squadra di calcio. Per generazioni, la Juventus è stata sinonimo di disciplina, ambizione e della forza silenziosa di chi ricostruisce e va avanti, stagione dopo stagione. Lapresse.it

L'offerta vincolante decadrà automaticamente, qualora Exor non facesse pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre.